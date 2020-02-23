В Казани гопники побили парня за розовые волосы

В Казани на автобусной остановке двое гопников «докопались» до молодого человека с розовыми волосами.

По словам очевидца, парня вывели из автобуса и начали бить. На одном из кадров, парень пытается уберечь голову от ударов.Судя по всему, за него никто не заступился.

В соцсетях развернулась целая дискуссия. Люди разделились на два лагеря: те, кто осуждает подобное и те, кто напротив, поддерживает.

«По мне так правильно сделали. Урок остальным. Не хватало нам ещё педиков в России. Осмелеют, обнаглеют и ещё потребуют однополые браки признать. Смотреть противно на таких, пусть едут в Европу, там таких любят», — считает жительница Казани Людмила Моисеева.

«Эти двое совершили нападение на человека, с применение насилия и психологического давления, ограничения свободы перемещения человека. Они нарушили как минимум 4 закона. Они преступники и место им в тюрьме и никак иначе», — написал Роман Данилин.