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Хабиров опубликовал фото с Миннихановым: «Соседи. Друзья. Только так!»

17:54, 22.02.2020
Хабиров опубликовал фото с Миннихановым: «Соседи. Друзья. Только так!»
Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии опубликовал в социальных сетях фотографию с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым с гонки на кубок Приволжского федерального округа в Тольятти.

«Соседи. Друзья. Только так!» — написал Хабиров.

Напомним, Минниханов победил в автогонках на кубок Приволжского федерального округа. Серебро завоевал полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, бронзу — губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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