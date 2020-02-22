Хабиров опубликовал фото с Миннихановым: «Соседи. Друзья. Только так!»
Глава Башкирии опубликовал в социальных сетях фотографию с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым с гонки на кубок Приволжского федерального округа в Тольятти.
«Соседи. Друзья. Только так!» — написал Хабиров.
Напомним, Минниханов победил в автогонках на кубок Приволжского федерального округа. Серебро завоевал полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, бронзу — губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.Общество
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