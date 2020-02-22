Минниханов победил в автогонках на кубок Приволжского федерального округа

Сегодня в Тольятти на испытательном полигоне АвтоВАЗа полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и главы регионов ПФО приняли участие в гонках на кубок округа.

Первое место занял заслуженный мастер спорта международного класса по автоспорту, президент Татарстана Рустам Минниханов. Серебро завоевал Комаров, бронзу — губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Гонки прошли на автомобилях Lada Vesta Sport. Трасса представляла собой профилированную по высоте с множеством сложных поворотов замкнутую кривую. Общая длина — 2,5 км. В заезде участвовали по два автомобиля, каждый стартует по своей ледяной дорожке, которые расходятся после первого поворота от старта, пересекаются через виадук и вновь сходятся. Таким образом, проезжая два круга, каждый из гонщиков успевает проехать по обеим дорожкам.