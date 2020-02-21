В Челнах задержали доцента КФУ за взятки в 175 тысяч рублей

В Набережных Челнах доцент кафедры автомобильного отделения Набережночелнинского института КФУ подозревается в получении взятки в 175 тысяч рублей.

Ученого задержали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями. Полицейские считают, что с октября 2019-го по 20 февраля 2020 года доцент получал взятки от студентов за положительные оценки без проверки знаний. Общая сумма взяток составляет 175 тысяч рублей, передают «Челнинские известия»

Теперь доценту грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет со штрафом в размере, превышающем взятку в 40 раз.

