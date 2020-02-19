Казанские Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря
Два стратегических бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Черного моря. Самолеты производились на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова.
В целом экипажи преодолели около 4,5 тыс. км и находились в воздухе более пяти часов, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ. Там отметили, что на маршруте самолеты сопровождались истребителями Южного военного округа.
Ранее сообщалось, что в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22М3 произошел отказ двигателя. Инцидент произошел 17 декабря 2019 года. Экипаж смог отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт.Общество Татарстан
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