Новости общества

13:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстан прибудет потомок строителя Казанской железной дороги Денис фон Мекк

12:54, 18.02.2020
В Татарстан прибудет потомок строителя Казанской железной дороги Денис фон Мекк
Фото: von-meck.org

Денис фон Мекк, праправнук знаменитого строителя Казанской железной дороги Николая фон Мекка и основатель благотворительного фонда им. Надежды фон Мекк, прибудет в Татарстан завтра, 19 февраля.

В частности, Денис фон Мекк посетит Агрыз, где установлен памятник Николаю фон Мекку — ранее он также участвовал в открытии этого памятника. На этом мероприятии запланировано участие президента Татарстана Рустама Минниханова.

На следующий день фон Мекк выступит с лекцией в Казанском инновационном университете (КИУ).

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров