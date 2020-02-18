В Татарстан прибудет потомок строителя Казанской железной дороги Денис фон Мекк

Денис фон Мекк, праправнук знаменитого строителя Казанской железной дороги Николая фон Мекка и основатель благотворительного фонда им. Надежды фон Мекк, прибудет в Татарстан завтра, 19 февраля.

В частности, Денис фон Мекк посетит Агрыз, где установлен памятник Николаю фон Мекку — ранее он также участвовал в открытии этого памятника. На этом мероприятии запланировано участие президента Татарстана Рустама Минниханова.

На следующий день фон Мекк выступит с лекцией в Казанском инновационном университете (КИУ).