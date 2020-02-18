Праздничный весенний OPEN SPACE MARKET пройдет 22 и 23 февраля

Особенные подарки к 23 февраля и 8 марта, свежий ассортимент одежды и аксессуаров от более чем 200 молодых российских дизайнеров из 25 городов России. Организаторы подготовили праздничную развлекательную программу — посетителей ждет расширенный фуд-корт, насыщенный лекторий, творческие мастерские, отдельные детские мастер-классы, зона спортивных активностей, музыкальные сюрпризы.

ДИЗАЙН-МАРКЕТ

Нет необходимости думать, что дарить близким на праздники, — в одном месте собраны уникальные подарки от молодых российских дизайнеров — аксессуары и украшения, товары для дома и игрушки, декор, свечи и растения. Одежду к весеннему сезону также можно будет найти на маркете. Позаботились и о таких важных мелочах — красивом и комфортном белье, головных уборах, кошельках и сумках. Впервые на маркете — оригинальные сумки из сочетания кожи и дерева, 3D-светильники, моксы — мягкие тапочки для детей от 0 до 3 лет.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ



Лекторий Open Space Market пройдет в отдельном здании (павильон номер 1, исторический парк), доступ на все лекции бесплатен даже без билета на маркет.

22 февраля в лектории рассмотрят все аспекты малобюджетного маркетинга — от продвижения на YouТube до работы с блогерами, от создания маркетинговой стратегии до запуска таргетированной рекламы.

23 февраля — разговор о разработке гаджетов, кино, лингвистике и дизайне интерьера.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

На Open Space Market можно будет посетить творческие мастер-классы: от создания открытки к 23 февраля до причесок своими руками. Все пожертвования, собранные во время мастер-классов, пойдут на нужды детей в сложной жизненной ситуации, подопечных благотворительного фонда «Звезда».



МУЗЫКА ИЗ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ

22 февраля с 15.00 до 17.00 дети могут принять участие в уникальном мастер-классе Playtroniсa — создать музыку из фруктов и овощей.

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА

На Open Space Market с техношколой «Андромеда» ребята от 5 лет смогут изучить программирование и робототехнику, собрать собственного робота и запустить квадрокоптер.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Зона скейтбординга, катание на электромаунтинбайке, видеоигры — выбирайте активность, которая вам по душе.

DJ’S | МУЗЫКА

Особую атмосферу Open Space Market всегда создает музыка, сеты играют одни из самых интересных диджеев города, которые ставят редкие треки и задают неповторимое праздничное настроение. Музыкальное сопровождение готовит креативная команда бара «Соль».

ФУД-КОРТ

Сытный, разнообразный, праздничный фуд-корт развернется в отдельном павильоне номер 4. Кулинарное путешествие можно совершить, не выходя за пределы маркета: представлены осетинская, вьетнамская, итальянская, мексиканская, русская кухни. Множество сладостей, чай, кофе, крем-мед и арахисовую пасту, можно будет забрать с собой на подарки.



Справка:

OPEN SPACE MARKET — крупнейшая региональная площадка для продвижения молодых российских дизайнеров, а также креативных проектов в сфере общепита, услуг и развлечений. Это регулярное (4 раза в год) культурно-развлекательное городское событие, объединяющее людей творчества, искусства и моды. С 2013 года проведено более 30 фестивалей, в том числе Sunday Up Market и гастрономические фестивали Open Food Market 2015, 2017, 2018, каждый из которых посетили от 3000 до 12000 казанцев и гостей столицы Республики Татарстан. Основой фестивалей всегда является выставка-продажа уникальной дизайнерской одежды, украшений, авторских аксессуаров, обуви, изделий hand-made, предметов интерьера и декора.

