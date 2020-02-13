В Ростехнадзоре подтвердили обыски татарстанского Следкома
Приволжское управление Ростехнадзора подтвердило, что следователи татарстанского управления СУКР проводили следственные действия в здании службы.
«Ростехнадзор активно взаимодействует с правоохранительными органами в рамках пресечения преступлений коррупционной направленности», — говорится в ответе Ростехнадзора «Реальному времени».
Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении одного из начальников отделов службы, которого заподозрили во взяточничестве.ОбществоПроисшествия Татарстан
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