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В Ростехнадзоре подтвердили обыски татарстанского Следкома

15:13, 13.02.2020
В Ростехнадзоре подтвердили обыски татарстанского Следкома
Фото: realnoevremya.ru / Александр Артемьев

Приволжское управление Ростехнадзора подтвердило, что следователи татарстанского управления СУКР проводили следственные действия в здании службы.

«Ростехнадзор активно взаимодействует с правоохранительными органами в рамках пресечения преступлений коррупционной направленности», — говорится в ответе Ростехнадзора «Реальному времени».

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении одного из начальников отделов службы, которого заподозрили во взяточничестве.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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