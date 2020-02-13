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В Казани ограничили движение по улице Мусы Джалиля и Технической

10:42, 13.02.2020
В Казани ограничили движение по улице Мусы Джалиля и Технической
Фото: realnoevremya.ru

В Казани временно перекроют дорогу по улице Мусы Джалиля. Ограничения связаны с работами по прокладке электрокабеля, сказано в сборниках документов мэрии.

Согласно документу, ограничения движения по улице Джалиля в районе здания №9а по ул. Баумана будет действовать до 27 февраля 2020 года. Там будут проходить работы по устройству приямка под горизонтально направленное бурение для прокладки электрокабеля.

Также власти ограничили движение по улице Технической. С 21 февраля по 3 марта там пройдут работы по строительству водопровода к автосалону.

Ранее власти Казани ограничили движение по улице Нужина до 21 июля.

Авто Татарстан
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