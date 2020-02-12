Татарстан — лидер по объему производства молока, но по надоям на корову не попадает даже в десятку

Татарстан занял первое место в рейтинге регионов России по объему производимого молока, но по надоям на корову не попадает даже в десятку лидеров. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Марат Зяббаров.



Произведено молока по всем категориям хозяйств 1 млн 893 тыс. тонн, в том числе в сельхозформированиях — 1 млн 350 тыс. тонн, с продуктивностью 5 842 кг на корову.



Наибольшие объемы молока в Кукморском районе — 100 тыс.тонн, Балтасинском — 88 тыс.тонн и Атнинском районах — 81 тыс. тонн. В этих районах почти 20% молока республики, при этом они имеют 14% молочных коров от всего поголовья.



«30 января 2020 года труженики Кукморского муниципального района впервые в истории республики перешагнули планку в 300 тонн суточного надоя. Это наивысший результат среди всех муниципальных районов страны, и они не собираются останавливаться на достигнутом», — сказал Зяббаров.



Президент Республики Татарстан вручил Кукморскому району за эти достижения орден. Следующая планка — орден уже за 400 тонн в сутки.



«Мы не стоим на месте. В работе более 40 инвестпроектов на 35,5 тыс. гол. коров, это дополнительно 150 тыс.тонн молока в год и уже другая экономика. Резервы у нас большие. По объемам производства молока среди субъектов Российской Федерации по всем категориям хозяйств мы занимаем первое место, имея более 6% от общего объема, но по продуктивности на дойную корову мы даже не попадаем в рейтинг 10 лучших субъектов (15,9 л — 14-е место на 06.02.2020 г.)», — подытожил Зяббаров.