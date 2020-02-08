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Соцсети: под Казанью столкнулись фура и легковушка

08:35, 08.02.2020
Соцсети: под Казанью столкнулись фура и легковушка
Фото: соцсети

В соцсетях появились кадры с места аварии у поселка Осиново под Казанью. Там столкнулись фура и легковушка.

Автор фотографии сообщил об одном погибшем. Тем не менее в комментариях сообщили, что в аварии «все живы и пришли в сознание». На кадрах видно, что грузовик вылетел в кювет, его развернуло поперек дороги, а кузов повернут практически под прямым углом.

Ранее на трассе М-7 в Татарстане фура протаранила легковушку, в результате ДТП пострадал один человек.

ПроисшествияАвто Татарстан
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