Соцсети: под Казанью столкнулись фура и легковушка

Фото: соцсети

В соцсетях появились кадры с места аварии у поселка Осиново под Казанью. Там столкнулись фура и легковушка.

Автор фотографии сообщил об одном погибшем. Тем не менее в комментариях сообщили, что в аварии «все живы и пришли в сознание». На кадрах видно, что грузовик вылетел в кювет, его развернуло поперек дороги, а кузов повернут практически под прямым углом.

Ранее на трассе М-7 в Татарстане фура протаранила легковушку, в результате ДТП пострадал один человек.

