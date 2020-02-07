В Казани по просьбе перевозчиков начали эвакуировать машины с автобусных остановок

Фото: АТП РТ

В Казани Госавтоинспекция по просьбе перевозчиков начала эвакуировать машины, стоящие возле автобусных остановок.

Как отметили в Ассоциации транспортных предприятий Татарстана, припаркованные возле остановок машины мешают водителям автобусов подъехать к ним, высадить и посадить пассажиров по всем правилам.

Так, сегодня инспекторы в ходе рейда выписали 6 протоколов на нарушителей. Кроме того, автомобили, оставленные на остановке «улица Татарстан», эвакуировали.

«Сегодня провели совместный рейд. Мы продолжим выявлять автохамов, кто паркует свои машины на автобусных остановках. Стоянка для водителей, согласно ПДД, разрешена в 15 метрах до и после знака автобусной остановки», — отметил председатель АТП РТ Сергей Темляков в сообщении на официальной странице организации в соцсети.

Ранее в Казани молодой человек ради забавы разбил стекло в автобусе. Случай произошел в на маршруте №2 у станции «Сквер Тукая».

