«Ростелеком» открыл в Казани новый центр обслуживания корпоративных клиентов

Фото: Пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Ростелеком» открыл в Казани инновационный центр обслуживания юридических лиц по адресу Декабристов, 38. В новом офисе бизнес-клиенты смогут подключить цифровые сервисы, получить консультацию специалиста и протестировать услуги.

Александр Дудин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Татарстан: «Бизнес-сегмент Татарстана демонстрирует уверенный спрос на цифровые решения компании. Оценить их эффективность предпринимателям будет проще, если они посетят наш салон связи. Здесь можно наглядно увидеть работу интеллектуальных и облачных сервисов, оценить их доступность, простоту и удобство при управлении услугами».

Клиентский офис разграничен на функциональные зоны. В демонстрационной легко протестировать «Интерактивное ТВ», понаблюдать за работой сервисов с возможностью видеоаналитики, познакомиться с функциональными особенностями «Управляемого Wi-Fi» и «Виртуальной АТС». В зоне самообслуживания можно войти в личный кабинет и самостоятельно настроить услуги. Предусмотрена переговорная комната с интерактивным оборудованием для презентаций, видео-конференц-связи и онлайн-совещаний.

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