Тренер из группы Тутберидзе рассказал, чем занимается Загитова

Сергей Розанов, тренер группы Этери Тутберидзе, подтвердил информацию о возобновлении тренировок фигуристки Алины Загитовой. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспресс».

— Алина Загитова сейчас тренируется и в каком режиме?

— Да, она тренируется, помимо этого занимается другими своими делами. Сейчас она выступает в ледовом шоу Art on Ice в Швейцарии. У нее насыщенный график, — сказал Розанов.

Напомним, ранее Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры. В январе стало известно, что она вернулась к тренировкам на льду.

Недавно Загитова участвовала в фестивале фигурного катания в Доброграде.