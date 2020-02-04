Тренер из группы Тутберидзе рассказал, чем занимается Загитова
Сергей Розанов, тренер группы Этери Тутберидзе, подтвердил информацию о возобновлении тренировок фигуристки Алины Загитовой. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспресс».
— Алина Загитова сейчас тренируется и в каком режиме?
— Да, она тренируется, помимо этого занимается другими своими делами. Сейчас она выступает в ледовом шоу Art on Ice в Швейцарии. У нее насыщенный график, — сказал Розанов.
Напомним, ранее Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры. В январе стало известно, что она вернулась к тренировкам на льду.
Недавно Загитова участвовала в фестивале фигурного катания в Доброграде.СпортФигурное катание
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