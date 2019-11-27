В Казани автомойщик угнал автомобиль, чтобы съездить в магазин

Полиция Казани расследует дело об угоне машины с автомойки сотрудником. 20-летний парень решил съездить на чужом автомобиле в магазин, но попал в аварию.

Владелица автомобиля «Рено Сандеро» оставила машину на автомойке на улице Октябрьская. Она заказала химчистку салона. Сотрудник организации сообщил, что на это потребуется несколько часов и попросил оставить ключи. Вернувшись, девушка обнаружила вмятины на переднем бампере авто и сообщила в полицию.

Выяснилось, что сотрудник автомойки решил съездить на оставленном авто в магазин. По дороге он не справился с управлением и врезался в забор. После этого он забрал все деньги из кассы (около трех тысяч рублей) и покинул рабочее место, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ущерб от действий работника устанавливается. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее в пресс-службе мэрии Казани сообщили, что в Казани снизилась бытовая преступность.