Экс-глава СПЧ Федотов готовит предложения по поправкам к Конституции

Экс-глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ), профессор факультета права НИУ ВШЭ Михаил Федотов готовит свои предложения к законопроекту по поправкам в Конституцию РФ. Он передаст их в рабочую группу СПЧ и в рабочую группу, созданную президентом.

«Я не могу войти в состав рабочей группы СПЧ, поскольку в соответствии с Положением о совете, в нее входят только члены СПЧ. Но те предложения, которые у меня есть по проекту, я передам в эту группу, точно так же, как я передам их непосредственно в ту рабочую группу, которая создана распоряжением президента», — отметил Федотов.

Экс-глава СПЧ отметил, что предложения идут не от имени СПЧ, а от доктора юридических наук.

«В частности, название закона о поправке должно соответствовать содержанию поправки. У нас же в названии говорится об организации публичной власти, а содержание касается и МРОТ, и пенсий. Поэтому, на мой взгляд, закон о поправке надо разделить на два закона. В одном будут социальные поправки, в другом будут поправки, связанные с системой публичной власти», — передает «РИА Новости» его слова.

Среди его предложении также — включить в законопроект переходные положения.

Ранее сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что члены группы обсуждают вопрос изменения преамбулы Конституции.

