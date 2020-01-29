Федеральная премия Arendator Awards 2020 принимает заявки

Федеральная премия Arendator Awards составит ежегодный рейтинг и проведет церемонию награждения лучших объектов рынка коммерческой недвижимости во всех регионах России.

Главная цель — создать канал коммуникации между всеми участниками рынка, выявить лидеров рынка, а также сформировать пул лучших компаний и объектов, которые отвечают стандартам российского и международного рынка коммерческой недвижимости.

В рамках мероприятия впервые будут учитываться оценки непосредственных арендаторов, помимо этого, будет использоваться автоматизированная шкала подсчета баллов по множеству критериев, разработанная ведущими экспертами рынка.

Награда присуждается тем объектам, которые набрали наивысший балл на всех этапах оценки.

Подать заявку на участие в премии могут девелоперы, собственники объектов, а также риелторские или консалтинговые агентства. К участию приглашаются объекты, находящиеся на стадии строительства или введенные в эксплуатацию, со всех регионов Российской Федерации, в том числе Москвы.

Основные номинации будут сгруппированы по следующим категориям:

• Офисная недвижимость;

• Торговая недвижимость;

• Складская и индустриальная недвижимость;

• Многофункциональный комплекс;

• Апарт-отели.

Прием заявок на участие продлится до 20 марта.

Долгожданным днем для участников станет торжественная церемония награждения, которая состоится в мае в Москве. На вечернем гала-ужине соберутся все знаковые персоны рынка коммерческой недвижимости России.

Кроме этого, в преддверии торжественной церемонии награждения пройдет саммит «Управляй и властвуй» по теме: «Управление и эксплуатация коммерческой недвижимости».

