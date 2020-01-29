В Казани следователи просят откликнуться свидетелей смертельного наезда на пожилую женщину
Следственный комитет просит обратиться свидетелей смертельного наезда на 69-летнюю женщину на улице Адоратского.
ДТП произошло утром 9 декабря. Напротив дома по улице Адоратского, 57а в Казани 35-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» сбил 69-летнюю женщину переходящую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате 13 декабря женщина скончалась, не приходя в сознание.
Следователи проводят доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Граждан, ставших свидетелями ДТП, просят обратиться в правоохранительные органы.
Ранее в Казани при столкновении иномарок пострадала 69-летняя женщина.Происшествия Татарстан
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