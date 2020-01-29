Новости происшествий

13:43 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани следователи просят откликнуться свидетелей смертельного наезда на пожилую женщину

12:54, 29.01.2020 1
В Казани следователи просят откликнуться свидетелей смертельного наезда на пожилую женщину
Фото: kazantransport.ru

Следственный комитет просит обратиться свидетелей смертельного наезда на 69-летнюю женщину на улице Адоратского.

ДТП произошло утром 9 декабря. Напротив дома по улице Адоратского, 57а в Казани 35-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» сбил 69-летнюю женщину переходящую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате 13 декабря женщина скончалась, не приходя в сознание.

Следователи проводят доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Граждан, ставших свидетелями ДТП, просят обратиться в правоохранительные органы.

Ранее в Казани при столкновении иномарок пострадала 69-летняя женщина.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:23
    а фото центра города зачем здесь?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров