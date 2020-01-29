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В Татарстане выросли средний и реальный размеры зарплат

09:10, 29.01.2020 1
В Татарстане выросли средний и реальный размеры зарплат
Фото: mtsz.tatarstan.ru

Средняя зарплата работников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, по итогам 11 месяцев 2019 года составила 36,5 тыс. рублей, следует из данных Татарстанстата. Это на 6% больше, чем в минувшем году.

Также, согласно данным ведомства, вырос и реальный размер зарплат. С учетом индекса потребительских цен на товары и услуги за 11 месяцев 2019 года рост составил 101,6% к аналогичному периоду 2018 года.

Напомним, ранее было опубликовано исследование о желаемом размере заработных плат россиян. Выяснилось, что в среднем по России граждане хотят зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц.

АналитикаОбщество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:46
    Не давайте пожалуйста такие новости. Потому что это бред сивой кобылы.
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