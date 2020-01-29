В Татарстане выросли средний и реальный размеры зарплат

Средняя зарплата работников предприятий и организаций Татарстана, включая субъекты малого предпринимательства, по итогам 11 месяцев 2019 года составила 36,5 тыс. рублей, следует из данных Татарстанстата. Это на 6% больше, чем в минувшем году.

Также, согласно данным ведомства, вырос и реальный размер зарплат. С учетом индекса потребительских цен на товары и услуги за 11 месяцев 2019 года рост составил 101,6% к аналогичному периоду 2018 года.

Напомним, ранее было опубликовано исследование о желаемом размере заработных плат россиян. Выяснилось, что в среднем по России граждане хотят зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц.