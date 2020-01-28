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В исправительных учреждениях Татарстана за 2019 год изъяли 500 литров спиртного и 3 тыс. телефонов

15:33, 28.01.2020
В исправительных учреждениях Татарстана за 2019 год изъяли 500 литров спиртного и 3 тыс. телефонов
Фото: realnoevremya.ru

В исправительных учреждениях Татарстана за прошлый год изъято 500 литров спиртного, 3 тыс. сотовых телефонов, 693 грамма наркотиков. Об этом сообщили на коллегии в УФСИН по РТ.

В Альметьевской ИК-8 в нарушение режима были обнаружены заключенные, находившиеся не в отряде, а в специально оборудованном ими жилом помещении. Кроме того, зампрокурора РТ Олег Долгов отметил три случая побега из колоний-поселений в Казани и Нижнекамске.

Ранее сообщалось, что впервые количество осужденных в ИК и СИЗО Татарстана упало ниже отметки в 10 тыс. человек.

Происшествия Татарстан
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