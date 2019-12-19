Большинство татарстанцев довольны асфальтированием дворов, детскими площадками и освещением

Власти Татарстана подвели итоги опроса по программе «Наш двор». Наибольшие оценки от жителей получили асфальтирование проездов и тротуаров, установка детских площадок и освещение придомовой территории.

Дальше расположились: расширение парковок, установка скамеек и урн, озеленение придомовых территорий, установка контейнерных площадок для сбора мусора.

Как рассказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова, в анкетировании приняли участие более 663 тысяч татарстанцев. Обработка анкет длилась с сентября по ноябрь. Жители должны были оценить мероприятия по благоустройству дворов по шкале от 1 до 10.

По словам Галимовой, эти данные доведены до президента РТ Рустама Минниханова.

«На еженедельном совещании ему докладывают о проделанной работе и подготовке к строительным работам. Главное, на что обращает внимание президент — провести полную проверку, чтобы ни один дом не был забыт, чтобы абсолютно все дома были включены в эту программу. Во-вторых, нужна подготовка подрядных организаций: реализовать такой большой объем работы — нужно большое количество подрядчиков, способных качественно и в срок выполнить работы», — передает ее слова корреспондент «Реального времени».