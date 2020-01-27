В Казани в разы сократилось число бывших узников концлагерей

Казанец Анатолий Делов, в возрасте трех лет вместе с семьей оказавшийся в концлагере в Латвии, рассказал «Реальному времени» о сокращении числа бывших узников фашизма.

«Я куратор по Приволжскому району [Казани]. Раньше обходил каждого, узнавал, как живут, в чем есть нужда, сейчас — только звоню, потому что не могу надолго оставить супругу. Годы идут, наши ряды редеют. Каждый год обновляю списки: раньше было 42 человека, осталось 10", — сказал он.

Всего на данный момент в Татарстане сегодня проживают 159 бывших узников концлагерей, 84 из них — в Казани. Подробнее — в материале «Реального времени».

