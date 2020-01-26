В Татарстане мужчину госпитализировали с отравлением после бани

В Алькеевском районе РТ пожилой мужчина был госпитализирован после бани. Он отравился угарным газом.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, сообщение о пострадавшем поступило накануне около семи вечера. Мужчина мылся в бане, после чего ему стало плохо. 67-летний пострадавший госпитализирован в Базарно-Матакскую ЦРБ с диагнозом «отравление угарным газом легкой степени тяжести».

Ранее «Реальное время» сообщало, что после купания в ванной два ребенка попали в реанимацию с диагнозом «отравление угарным газом».