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В Татарстане мужчину госпитализировали с отравлением после бани

11:18, 26.01.2020
В Татарстане мужчину госпитализировали с отравлением после бани

В Алькеевском районе РТ пожилой мужчина был госпитализирован после бани. Он отравился угарным газом.

Как сообщает пресс-служба МЧС по РТ, сообщение о пострадавшем поступило накануне около семи вечера. Мужчина мылся в бане, после чего ему стало плохо. 67-летний пострадавший госпитализирован в Базарно-Матакскую ЦРБ с диагнозом «отравление угарным газом легкой степени тяжести».

Ранее «Реальное время» сообщало, что после купания в ванной два ребенка попали в реанимацию с диагнозом «отравление угарным газом».

Общество Татарстан
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