Российских туристов эвакуирую с острова Хайнань

Туроператор «Русь-Тур» принял решение срочно эвакуировать туристов с острова Хайнань (Китай) в связи с распространением коронавируса.

«В целях обеспечения безопасности граждан РФ, руководством туроператора «Русь-Тур» принято незамедлительное решение о вынужденном досрочном вывозе туристов с острова Хайнаня», — говорится в сообщении пресс-службы.

Продажи новых туров приостановлены. Уже забронированные путевки туроператор предлагает перебронированы на любые даты

По данным на 26 января, количество зараженных пневмонией, вызванной короновирусом достигло 1975, количество летальных исходов выросло до 56. Состояние 324 пациентов оценивается как тяжелое.



Ранее Ростуризм предупредил россиян о том, что нынешняя рекомендация Роспотребнадзора не освобождает туристов от штрафов за отказ от туров в Китай.

