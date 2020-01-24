В Ростуризме предупредили о штрафах за отказ от туров в Китай

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Ростуризм предупредил россиян о том, что нынешняя рекомендация Роспотребнадзора не освобождает туристов от штрафов за отказ от туров в Китай.

«Получить полный возврат средств за аннулированный тур можно только в случае, если есть угроза безопасности, и это указано. Подобные распоряжения Роспотребнадзора выходят со ссылкой на статью 14 закона о туризме», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Ростуризма.

Кроме того, в ведомстве добавили, что ситуация с распространением коронавируса может измениться в любой момент и Роспотребнадзор в любой момент может выпустить распоряжение.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, выезжающим в Китай, как не заразиться коронавирусом.



Напомним, СМИ сообщили, что троих прилетевших из Китая в Казань татарстанцев госпитализировали с подозрением на коронавирус.

