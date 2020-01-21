Путин оценил большое обновление кабмина

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Президент России Владимир Путин назвал очень сбалансированным новый состав правительства России и отметил очень большое обновление в кабмине.

«Правительство у нас получилось очень сбалансированным, у нас достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление», — передает RT слова главы государства, сказанные в ходе встречи с членами правительства.

Напомним, сегодня на посты зампредов в обновленном правительстве назначили Дмитрия Григоренко, Юрия Трутнева, Викторию Абрамченко, Юрия Борисова, Татьяну Голикову, Алексея Оверчука, Марата Хуснуллина и Дмитрия Чернышенко.