Эксперты заметили снижение требований банков к ипотечникам

Аналитики различных Бюро кредитных историй (БКИ) заметили снижение требований банков к ипотечным заемщикам. В теории это повышает риски невыплат кредитов.

Кредиторы уже начали ужесточать подход в сфере потребительского кредитования, пишет «Коммерсант». Однако ипотечников это еще не коснулось, эти клиенты считаются самыми стабильными.

БКИ «Эквифакс» сообщает, что средние рейтинги по ипотеке и кредитам наличными в 2019 году почти сравнялись на отметке 744—745 баллов. Это означает, что требования банков к ипотечным клиентам за три года постоянно ослаблялись.

Крупные банки утверждают, что не отмечают снижения качества заемщиков.

Эксперты прогнозируют дальнейшее ужесточение требований по кредитам наличными. А вот ипотечников банки продолжат привлекать всеми средствами. В том числе и снижая их качество.