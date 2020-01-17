В Татарстане ищут инвесторов для восстановления «Полукамушек» — видео

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Сегодня в Казани прошло совещание Комитета РТ по охране объектов культурного наследия, на котором обсуждался вопрос привлечения инвесторов для дальнейшего восстановления исторического квартала «Полукамушки» в Зеленодольске, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сейчас квартал условно поделён на 2 части: 8 из 26 домов реконструированы и ждут своих прежних жильцов. Остальные дома ожидают реконструкции.



Как отметил руководитель комитета Иван Гущин, в прошлом году из республиканского бюджета на реконструкцию было выделено 109,7 млн рублей.



Он отметил, что основной причиной, отпугивающей инвесторов, является невозможность реализации домов по льготной цене.



Однако один из инвесторов выразил готовность взять под своё крыло сразу 6 домов.

Пока дальнейшая судьба комплекса остаётся неизвестной, местные жители рассказали, что хотели бы видеть здесь различные места для похода с детьми, развлекательные заведения, музеи.

