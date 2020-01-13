Opel собирается начать продажи автомобилей в Казани

Компания Opel собирается расширить свою дилерскую сеть на Казань, Краснодар, Волгоград и другие крупные города России.



Как рассказал в интервью ТАСС управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин, первоначально в этих городах компания открыть дилерские компании не смогла.



«Мы возвращали бренд в очень сжатые сроки и чисто технически не могли бы открыть больше. При этом я бы не сказал, что у нас есть конкретное, «отлитое в металле» количество дилеров по городам», — отметил он.

Напомним, что Opel возобновил продажи в России в середине декабря 2019 года. Для покупки доступны кроссовер Grandland X, производимый на заводе в Айзенахе, и пассажирский микроавтобус Zafira Life, производство которого налажено в Калуге.

В 2020 году Opel планирует увеличить модельный ряд, представленный в России, до шести автомобилей. Также автопроизводитель рассчитывает снизить цены за счет базовых комплектаций.