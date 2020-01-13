Opel планирует снизить цены в России и расширить линейку до 6 моделей

В 2020 году Opel планирует увеличить модельный ряд, представленный в России, до шести автомобилей. Также автопроизводитель рассчитывает снизить цены за счет базовых комплектаций.

Уже в первом квартале 2020 года компания намерена запустить производство фургонов Vivaro в дополнение к моделям Zafira Life и Grandland X, рассказал управляющий директор брендов Peugeot, Citroen и Opel в России Алексей Володин.

«В планах на этот год запуск на российском рынке еще до трех моделей. То есть по итогам 2020 года, если у нас все получится, линейка Opel в России будет представлена шестью моделями», — передает его слова ТАСС.

Володин также рассказал, что производство автомобилей в России началось с топовых комплектаций. Теперь компания намерена добавить к нимсредние и базовые. Таким образом, стоимость машин будет снижена.

«Конечно, это применимо только к локальным продуктам. Говоря об импортных автомобилях, нам уходить в низший ценовой диапазон смысла нет», — добавил топ-менеджер.

Напомним, что Opel возобновил продажи в России в середине декабря 2019 года. Для покупки доступны кроссовер Grandland X, производимый на заводе в Айзенахе, и пассажирский микроавтобус Zafira Life, производство которого налажено в Калуге.