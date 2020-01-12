Под Казанью нетрезвый водитель спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

Фото: "Татар-Информ"

В поселке Осиново два человека пострадали в столкновении автомобилей «Лада» и «Чери Тигго». По предварительным данным, виновник ДТП был пьян.

Авария произошла на улице Гагарина. Как передает «Татар-Информ», водитель иномарки был пьян. От медосвидетельствования он отказался, признавая, что в процедуре «нет смысла».

Ранее автомобиль протаранил остановку у «Казань-Арены».