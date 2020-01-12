Под Казанью нетрезвый водитель спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими
В поселке Осиново два человека пострадали в столкновении автомобилей «Лада» и «Чери Тигго». По предварительным данным, виновник ДТП был пьян.
Авария произошла на улице Гагарина. Как передает «Татар-Информ», водитель иномарки был пьян. От медосвидетельствования он отказался, признавая, что в процедуре «нет смысла».
Ранее автомобиль протаранил остановку у «Казань-Арены».Происшествия Татарстан
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