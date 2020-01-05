На AliExpress нашли футболку с гербом Татарстана и надписью «Чувашская»

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На торговой онлайн-площадке китайских товаров AliExpress пользователи социальных сетей нашли футболку в цветах флага Татарстана, гербом РТ и надписью «Чувашская».

«РТ футболка Бесплатная изготовление под заказ имя номер Футболка kazan флаг Слово русский российские Альметьевск набережночелнинский одежда», — говорится в описании к товару (орфография и пунктуация сохранены).

Всего продавец выставил несколько вариантов таких футболок, все без надписи о принадлежности Татарстану.

