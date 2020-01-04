Полиция поймала колдунов, которые обманули Сотникову — она хотела приворожить экс-хоккеиста «Ак Барса»

Полиция разоблачила банду колдунов, жертвой которой стала олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова, сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что Сотникова обратилась за помощью к интернет-гадалке с просьбой решить личные проблемы. Фигуристка заплатила 2 млн рублей колдунье для того, чтобы приворожить своего бывшего ухажера, экс-хоккеиста «Ак Барса» Владимира Ткачева.

После перечисления денег гадалка перестала выходить на связь. Сотникова обратилась в правоохранительные органы. В результате двоих членов группировки полиция уже задержала, поиски женщины, которая возглавляла банду, продолжаются. По данным Mash, она сбежала на Украину и была объявлена в федеральный розыск.

