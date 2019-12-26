В России водители смогут регистрировать автомобиль прямо в автосалонах

Премьер Министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому зарегистрировать купленный автомобиль можно будет в автосалоне. Изменения вступят в силу с 1 января.

Услуга будет представлена в автосалонах, включенных в полицейский реестр «специализированные организации», имеющих специально обученных для осмотра машин сотрудников. Водители сразу же будут получать свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки. Предельная стоимость этой услуги составит 500 рублей, тарифы будет контролировать ФАС, передает «Коммерсант».

Российская ассоциация автодилеров (РОАД) обратилась в Центробанк с просьбой понизить комиссию за покупку автомобиля через систему быстрых платежей (СБП). Бизнес утверждает, что сейчас комиссия может превышать маржу сделки.