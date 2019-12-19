Новогодний OPEN SPACE MARKET пройдет 20, 21 и 22 декабря

Новогодние подарки, одежда для российской зимы, уютные товары для дома, косметика и большой выбор украшений — более 250 участников из рекордных 30 городов России. В этом году трехдневный Open space market превращается в настоящий предновогодний фестиваль — посетителей ждет расширенный фудкорт, насыщенный лекторий, творческие мастерские, отдельные детские мастер-классы, зона актерского кастинга и даже ледовый каток.

ДИЗАЙН-МАРКЕТ

Нет необходимости думать, что дарить семье и друзьям на Новый год — мы собрали в одном месте уникальные подарки от молодых российских дизайнеров — аксессуары и украшения, товары для дома и игрушки, новогодний декор, свечи и растения. Теплые зимние новинки одежды также можно будет найти на маркете. Позаботились и о таких важных мелочах — шапках и варежках, носочках и белье. Впервые на маркете — профессиональная косметика для ухода за животными, наборы для выращивания микрозелени и другие оригинальные товары.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ



Лекторий Open Space Market пройдет в отдельном здании ( павильон номер 1, исторический парк) и традиционно будет полезен для души и для бизнеса. Известные спикеры расскажут о синдроме самозванца и психологическом взрослении, о мастерстве публичных выступлений и трендах SMM в 2020.

21 декабря состоится совместный лекторий со Школой дизайна DH Казань. Рассмотрим профессию дизайнера со всех сторон — поймем, как овладеть новым мастерством, потренируемся на практическом мастер-классе и обсудим, как самому заниматься ландшафтным дизайном.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ



Впервые на Open space market можно будет посетить творческие мастер-классы: от рисования кофе до кулинарии и макраме. Все пожертвования, собранные во время мастер-классов, пойдут на нужды детей с ОВЗ и тяжелобольным жителям «Дома Рональда Макдональда» в Казани.

Расписание творческой мастерской: https://vk.com/openspacemarket

АКТЕРСКИЙ КАСТИНГ И ПОДАРКИ ЕГО УЧАСТНИКАМ

Компания AdMe, создатель одноименного сайта, а также youtube-канала 5-minute crafts и многих других интернет-проектов, приглашает всех желающих попробовать себя в роли актеров и пройти кастинг в их фотозоне. Кроме того, участников маркета ждут несколько мастер-классов, где они научатся делать уникальные вещи своими руками. Участников кастинга и мастер-классов ждут подарки.

ДЕТСКАЯ ПРОГРАММА

На Open space market с техношколой «Андромеда» ребята от 5 до 7 лет смогут сделать новогодние елочные игрушки с помощью 3D ручки, сконструировать машину и робота. Ребята от 8 до 12 лет автоматизируют доставку подарков с помощью роботов, создадут новогодние мультфильмы на базе компьютерных программ, примут участие в мастер-классе по нейроинтерфейсам и квадрокоптерам.

Ребята окунутся в атмосферу творчества и изобретательства, поиграют в новогодние игры и нарисуют новый год в городе будущего.

DJ’S | МУЗЫКА

Особую атмосферу Open space market всегда создает музыка, мы выбираем самых интересных диджеев города, которые ставят редкие треки и задают неповторимое праздничное настроение. Музыкальное сопровождение готовит креативная команда бара «Соль».

ФУДКОРТ

Сытный, разнообразный, праздничный фудкорт развернется в отдельном павильоне номер 4. Супы и пельмешки, боулы и дагестанские чуду, разнообразные сорта кофе и традиционный татарский чай — будет чем слегка перекусить или плотно поесть в перерывах между насыщенной культурной программой маркета. Множество сладостей, крем-мед и арахисовую пасту можно будет забрать с собой на подарки.

Подробнее: https://vk.com/openspacemarket