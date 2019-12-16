АвтоВАЗ запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4
АвтоВАЗ запустил производство модернизированного внедорожника Lada 4х4 с обновленным интерьером.
Машина получила новую обивку и сиденья с модернизированным механизмом складывания. На обновленной панели приборов внедорожника появился модернизированный блок управления климатической системой, говорится в сообщении компании.
Там отметили, что особое внимание при модернизации было уделено повышению шумоизоляции. Применены новые опоры силового агрегата, снижающие уровень вибраций, и улучшенный пакет шумо-виброизоляции на панелях кузова.
Отмечается, что модификация Lada 4х4 Urban получила противотуманные фары, интегрированные в передний бампер.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ выкупит долю General Motors в тольяттинском автозаводе. Также компания вернет себе право на название Niva.Авто
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