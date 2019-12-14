Между Зеленодольском и Казанью столкнулись две машины, образовалась пробка
Между Казань и Зеленодольском, около поселка Айша, произошло лобовое столкновение автомобиля такси Uber и иномарки. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец.
По данным Минздрава Татарстана, в аварии пострадали водители обоих машин, их доставили в травматологическое отделение больницы в состоянии средней степени тяжести.
Из ДТП на дороге около Айши образовалась большая пробка, причем в обе стороны.Происшествия Татарстан
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