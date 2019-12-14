Новости происшествий

17:09 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Между Зеленодольском и Казанью столкнулись две машины, образовалась пробка

16:11, 14.12.2019
Между Зеленодольском и Казанью столкнулись две машины, образовалась пробка
Фото: скриншот

Между Казань и Зеленодольском, около поселка Айша, произошло лобовое столкновение автомобиля такси Uber и иномарки. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец.

По данным Минздрава Татарстана, в аварии пострадали водители обоих машин, их доставили в травматологическое отделение больницы в состоянии средней степени тяжести.

Из ДТП на дороге около Айши образовалась большая пробка, причем в обе стороны.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров