Между Зеленодольском и Казанью столкнулись две машины, образовалась пробка

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Между Казань и Зеленодольском, около поселка Айша, произошло лобовое столкновение автомобиля такси Uber и иномарки. Об этом «Реальному времени» сообщил очевидец.

По данным Минздрава Татарстана, в аварии пострадали водители обоих машин, их доставили в травматологическое отделение больницы в состоянии средней степени тяжести.

Из ДТП на дороге около Айши образовалась большая пробка, причем в обе стороны.