Сотрудника аппарата правительства Башкирии задержали при получении взятки в 3 млн рублей

Против директора департамента экономического развития аппарата правительства Башкирии возбудили уголовное дело, его обвинили в получении взятки в особо крупном размере.



Как сообщает региональный Следком, в декабре 2019 года чиновник за ускорение процедуры оплаты Министерством земельных и имущественных отношений республики выполненных работ в рамках государственных контрактов, а также за общее покровительство по службе в пользу предприятия потребовал от компании 3 млн рублей. Обвиняемого задержали сотрудники регионального управления ФСБ России с поличным, сразу же после получения взятки.

Вину в преступлении он признал частично. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.