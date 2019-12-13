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Сотрудника аппарата правительства Башкирии задержали при получении взятки в 3 млн рублей

19:10, 13.12.2019
Сотрудника аппарата правительства Башкирии задержали при получении взятки в 3 млн рублей
Фото: pixabay.com

Против директора департамента экономического развития аппарата правительства Башкирии возбудили уголовное дело, его обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщает региональный Следком, в декабре 2019 года чиновник за ускорение процедуры оплаты Министерством земельных и имущественных отношений республики выполненных работ в рамках государственных контрактов, а также за общее покровительство по службе в пользу предприятия потребовал от компании 3 млн рублей. Обвиняемого задержали сотрудники регионального управления ФСБ России с поличным, сразу же после получения взятки.

Вину в преступлении он признал частично. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Происшествия Татарстан
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