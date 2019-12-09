Емельянов возглавил «Оренбург», Федотов представлен тренером «Сочи»

Накануне в двух клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) сменились главные тренеры.

Ушедшего в отставку Владимира Федотова в «Оренбурге» заменит его помощник Константин Емельянов. Об этом сообщает пресс-служба клуба. До «Оренбурга» Емельянов работал с 2005 по 2017 год в тренерском штабе «Луча-Энергии» из Владивостока.

Федотов, в свою очередь, сразу после матча с «Рубином» был представлен игрокам «Сочи» в качестве нового главного тренера команды. Специалист подписал с сочинцами контракт сроком на 2,5 года.

Напомним, ранее сообщалось, что «Сочи» может возглавить экс-тренер «Рубина» Курбан Бердыев.