«Россельхозбанк» подал иск к компании миллиардера Тукаева почти на миллиард рублей

«Россельхозбанк» подал иск о банкротстве сельскохозяйственной компании ООО «ПлемРепродукт», принадлежащей татарстанскому миллиардеру Ильшату Тукаеву. Сумма иска составляет 933 млн рублей.

Напомним, что даже с этим иском «Россельхозбанк» не является крупнейшим кредитором компаний Тукаева. В июне иски к «ПлемРепродукту», а затем и к головной компании бизнес-империи Тукаева, стройфирме «Ортэкс», подал Сбербанк. Сумма иска превысила 1,5 млрд рублей. Сейчас иск рассматривается в Арбитражном суде Татарстана.

Подробнее о противостоянии Тукаева и банков читайте в материале «Реального времени».