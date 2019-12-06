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Зарипова назначила финалистку конкурса «Жемчужина Татарстана» общественным помощником по делам инвалидов

22:04, 06.12.2019
Зарипова назначила финалистку конкурса «Жемчужина Татарстана» общественным помощником по делам инвалидов
Фото: пресс-служба Минтруда РТ

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова назначила финалистку конкурса «Жемчужина Татарстана» 2018 года своим помощником по делам инвалидов.

Это было сделано в рамках финала VI Республиканского конкурса среди женщин с инвалидностью «Жемчужина Татарстана-2019», который проходил сегодня в Казани.

Регина Иванова работает руководителем благотворительного направления в мечети «Иман Нуры». Она организует для ребят поездки в театры и цирк, экскурсии, привозит подарки на праздники, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

Ранее должность общественного помощника министра по вопросам инвалидов занимала победительница первого конкурса «Жемчужина Татарстана-2014» Таисия Козьякова.

ОбществоВласть Татарстан
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