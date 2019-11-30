«Рубин» на выезде сыграл вничью с «Ахматом»

«Рубин» в выездном матче 18-го тура РПЛ сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (1:1).

Казанцы неплохо начали игру, но ближе к середине первого тайма отдали инициативу хозяевам поля. На 31-й минуте грозненцы провели быструю контратаку по правому флангу, которую точным ударом в ворота «Рубина» завершил Денис Глушаков.

Во втором тайме у казанской команды были несколько возможностей сравнять счет. Один из таких моментов уже в добавленное арбитром время закончился голом Хвичи Кварацхелии.

«Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань) — 1:1 (0:1)

Голы:

1:0 — 31, Глушаков;

1:1 — 92, Кварацхелия.