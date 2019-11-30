Президент Бразилии обвинил Леонардо Ди Каприо в причастности к лесным пожарам
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил американского актера Леонардо Ди Каприо в финансировании некоммерческих организаций, которые, по его мнению, отчасти ответственны за пожары в лесах Амазонии в этом году.
«Ди Каприо — крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии», — сказал бразильский лидер, не предоставив при этом никаких доказательств своих слов.
Сам актер сообщил, что его организация Earth Alliance действительно выделила $5 млн тем НКО, которые подключились к работе после лесных пожаров в июле и августе. Однако в их числе не было двух групп, которые, по данным следствия, могут быть причастны к трагедии.
«На карту поставлено будущее этих незаменимых экосистем, и я горжусь тем, что защищаю их», — говорится в заявлении Ди Каприо, которое приводит агентство Associated Press.ПроисшествияОбществоКультура
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