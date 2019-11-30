Зоозащитники призвали россиян не оставлять на дачах кошек и собак

Фото: Олег Тихонов

Центр защиты прав животных «Вита» обратился к россиянам с призывом не бросать на даче домашних любимцев — кошек и собак.

«Эти выходные, скорее всего, станут последними в уходящем дачном сезоне. Коммунальные пригородные службы каждую осень отмечают резкое увеличение численности бездомных животных. Их ряды пополняются животными, которых дачники бездумно бросают на произвол судьбы, уезжая на зиму в теплые квартиры», — отметили зоозащитники.

Они подчеркнули, что из тысячи брошенных животных к концу зимы выживают лишь единицы, многие из них обречены погибнуть от голода и холода, от рук живодеров или под колесами машин.

«Вита» призвала «протянуть человеческую руку помощи этим отчаявшимся животным», напомнив о фразе «мы в ответе за тех, кого приручили», передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что татарстанские зоозащитники получат 1,19 млн на образовательную программу для младшеклассников.

