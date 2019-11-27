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Datsun отзовет в России более 1,6 тыс. автомобилей

01:30, 27.11.2019
Datsun отзовет в России более 1,6 тыс. автомобилей
Фото: ru.wikipedia.org

Японская автомобильная компания Datsun отзовет в России 1677 автомобилей on-DO и mi-DO. Они были выпущены с 12 августа по 4 сентября 2019 года.

У отзываемых машин в процессе эксплуатации может сломаться обратный клапан усилителя тормозов. Это в итоге приведет к необходимости прикладывать больше усилий на педаль тормоза для остановки автомобиля.

Владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, уполномоченные представители изготовителей ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» предупредят о необходимости предоставить автомобиль для бесплатной проверки и замены обратного клапана усилителя тормозов, говорится в сообщении Росстандарта.

Ранее сообщалось, что в России отзовут более 9 тыс. автомобилей Audi Q5.

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