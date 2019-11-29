В Татарстане двоим гражданам Украины дали по 10 лет за попытку сбыта 10 килограммов наркотиков

Верхнеуслонский районный суд РТ осудил двух граждан Украины, обвиняемых в распространении особо крупной партии наркотиков. За попытку сбыта почти 10 килограммов запрещенных веществ двое мужчин получили почти по 10 лет лишения свободы.

Как сообщает прокуратура РТ, в начале 2018 года некое лицо создало группу для распространения наркотиков. В качестве сбытчиков были наняты двое граждан Украины. В июне 2018 года фигуранты дела забрали из тайника почти 10 кг запрещенного вещества, выехали на автомобиле из Москвы в направлении Перми и Челябинска. На стационарном посту полиции «Малиновка» на 777 км автомобильной дороги М-7 «Волга» они были задержаны сотрудниками полиции, передает ведомство.

Свою вину мужчины не признали. Суд приговорил их к 9 годам и 9 годам 6 месяцам строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Сочи арестовали троих жителей Татарстана по подозрению в изготовлении и продаже наркотиков.