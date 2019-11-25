В Сочи арестовали троих жителей Татарстана по подозрению в изготовлении и продаже наркотиков

В Сочи задержали и впоследствии арестовали троих жителей Татарстана, подозреваемых в изготовлении и распространении запрещенных веществ. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

В арендованной квартире злоумышленников нашли и изъяли порошкообразное вещество белого цвета, которое оказалось мефедроном общей массой более полуграмма. Кроме того, правоохранители изъяли ноутбук с адресами тайниковых закладок, совершенных задержанными. В тайниках было найдено еще более 4 граммов запрещенного вещества.

Установлено, что подозреваемые самостоятельно изготавливали наркотик, после чего сбывали на территории Сочи, сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в Казани арестовали супружескую пару наркокурьеров. Они незаконно приобрели вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство кокаин, массой не менее 9,95 грамма, которое привезли в столицу Татарстана из Москвы с целью сбыта.

