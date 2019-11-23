В России могут появиться группировки боевых роботов

В России к 2025 году могут появиться группировки роботов. Они будут способны решать боевые задачи автономно.



«Задача формирования группировок в дорожной карте развития военной робототехники обозначена с 2020 года. К 2025 году мы должны эту задачу в фундаментальном и опытно-конструкторском плане закрыть, а потом уже перейти к интеграции этих роботизированных группировок в существующую автоматизированную систему управления Вооруженных сил», — рассказал «РИА Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе.

Технологии работы такой техники уже отрабатываются. По словам источника, в настоящее время идет речь о о беспилотных подразделениях из пяти платформ. Каждый робот в группировке будет выполнять свои специфические задачи. Помимо этого, могут появиться транспортно-заправочная машина и машина сохранения.

В беседе с агентством источник отметил, что в будущем такие машины столкнуться с себе подобными. «В будущем эти машины столкнутся с себе подобными. Мы считаем, что такие роботы будут воевать с роботами. Ценность робота состоит в том, чтобы заменить человека, превышать его возможности», — рассказал он.

Ранее в России анонсировали запуск безлюдного производства.