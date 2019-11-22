В Татарстане гендиректор фирмы предстанет перед судом за обман банка

Фото: Максим Платонов

В Татарстане 50-летний житель Бугульмы обвиняется в незаконном получении кредита.

По версии следствия, в июне 2011 года мужчина, являясь генеральным директором предприятия, предоставил заведомо ложные сведения в банк о хозяйственном и имущественном положении фирмы. Так он получил два кредита. В результате махинации банку причинен ущерб на сумму свыше 52 млн рублей.

С декабря 2012 года мужчина находился в федеральном розыске, его задержали лишь в конце 2019 года.

Свою вину он полностью признал, в его отношении избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани, передает пресс-служба прокуратуры РТ.



Ранее сообщалось, что суд в Татарстане оштрафовал компанию на миллион рублей за взятку в 20 тысяч рублей.