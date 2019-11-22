Mercedes показал кроссовер Maybach GLS 600
Mercedes-Benz провел презентацию новой модели суббренда Maybach. Машина будет отличаться от базового Mercedes-Benz GLS дизайном решетки радиатора, дисками и двухцветной окраской кузова.
Maybach GLS 600 получил турбодвигатель V8 объемом 4 л. Его мощность составит 558 л/с. Также автомобиль получит гибридную установку EQ Boost. Также кроссовер оснащен 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, передает «Коммерсантъ».
Машина стала полноприводной, на ней установлена адаптивная пневмоподвеска.
Ранее Maybach S-Сlass становился самой популярной в России люксовой машиной.Авто
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